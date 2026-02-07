Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Segnale forte al campionato, vittoria meritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36 (1)

Al termine della vittoria del Palermo contro l’Empoli, dalla sala stampa del Renzo Barbera ha parlato Carlo Osti, direttore sportivo rosanero, che ha analizzato la prestazione della squadra e il lavoro svolto durante il mercato invernale.

«Le vittorie sono tutte importanti e servono a portare punti. La partita è stata difficile, nella ripresa abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo vinto meritatamente. Nel primo tempo la squadra ha saputo soffrire». Un successo che, secondo Osti, certifica la crescita del gruppo.

Sul mercato, il direttore sportivo è chiaro: «Siamo contenti. Avevamo raggiunto gli obiettivi che volevamo raggiungere, ma non dovevamo fare grandi stravolgimenti. Abbiamo alzato il livello tecnico dando soluzioni tattiche a Inzaghi». Un lavoro mirato, senza rivoluzioni, ma con innesti funzionali.

Osti si è poi soffermato sull’impatto dei nuovi arrivi: «I ragazzi nuovi si stanno integrando bene. Johnsen sembrava giocasse con questa squadra da tempo, ha trovato intesa con Pohjanpalo. Ha saputo tenere palla anche nei momenti difficili della gara». Parole che confermano l’immediata utilità dell’esterno norvegese.

Aggiornamenti anche sugli indisponibili: «Per Rui Modesto c’è un leggero infortunio, lo vedremo presto in campo. Magnani già lo conoscevamo, sono contento che abbia risolto la questione familiare». Un ritorno importante anche sul piano umano.

Guardando al percorso stagionale, Osti ha ricordato un passaggio chiave: «Dopo l’Entella dissi che sarebbe iniziato un altro campionato. Da allora la squadra ha inanellato una lunga serie di risultati positivi e siamo contenti». Un trend che rafforza le ambizioni rosanero.

Infine, lo sguardo va già avanti: «In questo campionato ogni partita può essere la classica buccia di banana. Ci aspettano due gare toste, martedì saremo già a Genova. Il Palermo ha dato un segnale molto forte al campionato». Un messaggio diretto, che accompagna una vittoria pesante per classifica e morale.

