Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Accordo per il rinnovo di Joronen»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36

Dalla sala stampa del Renzo Barbera, al termine della vittoria del Palermo contro l’Empoli, è intervenuto Carlo Osti, direttore sportivo rosanero, che ha sottolineato il valore della continuità di risultati raggiunta dalla squadra.

«La continuità è fondamentale in questo campionato e averla trovata ci fa piacere. Questa squadra ha trovato gli equilibri che servivano per il futuro, è una squadra forte e competitiva». Parole che certificano la crescita del gruppo e la solidità del percorso intrapreso.

Il successo contro l’Empoli era un passaggio chiave anche in relazione agli altri risultati di giornata: «Oggi era importante vincere, siamo lì insieme alle altre. Il risultato del Venezia sul campo del Frosinone ci aveva dato forza». Un contesto che il Palermo ha saputo sfruttare con maturità.

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni: «Dobbiamo continuare così e non fermarci, sperando di fare una grande prestazione anche martedì». Un riferimento chiaro alla trasferta di Genova, che attende i rosanero a stretto giro.

Osti ha poi affrontato il tema legato al futuro di Jesse Joronen: «Io ho già un accordo con il procuratore, faccio accordi privati. Ho sempre detto che dobbiamo ottenere il massimo da questo campionato e poi ne riparleremo. Ho una parola con il suo procuratore e quella vale. Siamo contenti di Joronen». Un segnale di fiducia nei confronti del portiere finlandese.

