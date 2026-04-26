Giornale di Sicilia: “Pierozzi è assist-man, Le Douaron grigio, il clima da derby esalta Palumbo. Le pagelle di Reggiana-Palermo”

Dopo il pareggio di Reggio Emilia, il Giornale di Sicilia analizza le prestazioni dei rosanero con le pagelle firmate da Luigi Butera. Il giudizio di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia una squadra capace di produrre gioco ma ancora fragile nei momenti chiave. Luigi Butera del Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo abbia alternato buone trame offensive a errori che hanno inciso sul risultato. Ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia mette in luce una prestazione complessiva sufficiente, ma non all’altezza delle ambizioni.

Palermo





Joronen 6

Un rientro amaro, perché viene battuto da Lambourde senza colpe. Prima del gol è bravo a restare in piedi su Gondo, costringendolo a una conclusione alta. Nella ripresa quasi spettatore, ma rischia nel finale su Rover.

Pierozzi 6,5

Terzo in fase difensiva, quarto in costruzione. Soffre sull’azione del gol granata, ma si riscatta confezionando l’assist per Palumbo. Prestazione ricca anche per dinamismo e iniziative.

Peda 6

Soffre inizialmente Gondo, che lo mette in difficoltà. Cresce con il passare dei minuti e sfiora il gol più volte di testa, senza fortuna.

Ceccaroni 6

Intervento in area che, di fatto, favorisce Lambourde sul gol. Per il resto gara attenta, con qualche sortita offensiva.

(Gyasi sv)

Rui Modesto 6,5

Il più vivace nel primo tempo: salti, accelerazioni e giocate che creano pericoli. Sfiora il gol e contribuisce all’azione del palo di Pohjanpalo. Cala nella ripresa.

(Vasic 5,5: Ha una buona occasione, ma non la sfrutta.)

Segre 6

Prezioso nel lavoro di equilibrio e recupero palloni. Meno incisivo negli inserimenti offensivi.

(Johnsen 5,5: Provoca l’espulsione di Papetti ma non trova la giocata decisiva.)

Ranocchia 6

Tocca tanti palloni e gestisce la manovra, ma senza trovare lo spunto decisivo. Conclusioni poco incisive.

Augello 6

Sempre coinvolto, con numerosi cross. Qualche imprecisione dovuta alla pressione degli avversari.

Le Douaron 5,5

Generoso ma poco lucido. Non sfrutta le occasioni e cala nella ripresa.

(Corona 5: Impatto nullo nei minuti a disposizione.)

Palumbo 7

Tra i migliori: segna un bel gol al volo e gioca con intensità su tutto il campo. Sempre pericoloso, anche se rischia con un’ammonizione precoce.

Pohjanpalo 6

Colpisce un palo con una giocata di qualità. Lotta per tutta la gara, ma nella ripresa riceve pochi palloni utili.