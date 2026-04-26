Giornale di Sicilia: “Palermo, pari amaro a Reggio Emilia: Serie A rimandata ai play-off”

Il sogno della promozione diretta resta chiuso nel cassetto. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il pareggio contro la Reggiana certifica definitivamente il destino del Palermo: la Serie A passerà dai play-off. Luigi Butera del Giornale di Sicilia sottolinea come ai rosanero servisse una vittoria per restare agganciati al treno delle prime, ma la squadra di Inzaghi non è riuscita a superare un avversario gravato dall’ansia della classifica.

Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, il Palermo ha dominato la gara, andando sotto in maniera inattesa, riuscendo a reagire ma senza trovare il colpo decisivo. Un match segnato anche da episodi controversi, come il rigore non concesso, e da un finale in cui i rosanero hanno persino rischiato la beffa, salvati dal Var sui gol annullati a Rover e Girma.





Il racconto di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia anche le conseguenze in classifica: il -6 dalle seconde è una sentenza quasi definitiva, che inchioda il Palermo al quarto posto salvo clamorosi ribaltoni. Inzaghi sa già che il percorso passerà dalla semifinale play-off, con un possibile incrocio contro la vincente tra Catanzaro e l’ottava classificata.

Luigi Butera del Giornale di Sicilia insiste sul tema dei rimpianti: anche contro la Reggiana, infatti, il Palermo ha sprecato tanto, confermando un copione già visto in stagione. Nonostante la superiorità numerica nel finale per l’espulsione di Papetti, i rosanero non sono riusciti a sfruttare l’occasione, replicando errori già costati punti pesanti in passato.

La partita, come ricostruisce Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, ha avuto un copione chiaro: Palermo subito aggressivo con il 3-4-2-1 di Inzaghi, capace di trasformarsi in fase di possesso. Rui Modesto è stato l’uomo più pericoloso con le sue accelerazioni, mentre le occasioni iniziali di Peda e dello stesso esterno non hanno trovato fortuna. Decisivo anche il palo colpito da Pohjanpalo, ennesimo legno stagionale.

A sorpresa, però, a passare è stata la Reggiana con Lambourde, abile a sfruttare una giocata di Portanova. Il Palermo ha reagito trovando il pari con Palumbo, bravo a colpire al volo su assist di Pierozzi. Come evidenzia ancora Luigi Butera del Giornale di Sicilia, le occasioni per il sorpasso non sono mancate, ma tra imprecisione e un attento Micai il risultato non è cambiato.

Nella ripresa, Bisoli ha ridisegnato la squadra per chiudere gli spazi, mettendo in difficoltà il Palermo. L’episodio del possibile rigore per fallo di mano di Bonetti resta uno dei momenti chiave, con il Var che non è intervenuto. Inzaghi ha tentato il tutto per tutto con un assetto offensivo, inserendo Johnsen, Corona, Vasic e poi Gyasi, ma senza successo.

Nel finale, sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha rischiato addirittura di perdere: Rover e Girma trovano il gol, ma entrambi vengono annullati per fuorigioco. Il Var evita la beffa, ma non cambia la sostanza: la corsa alla Serie A diretta è finita. Ora restano i play-off.