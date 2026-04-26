Gazzetta di Reggio: “Il Palermo non sfonda al Mapei, la Reggiana in dieci strappa il pari”

La Reggiana ferma il Palermo e conquista un punto prezioso nella corsa salvezza. Come racconta la Gazzetta di Reggio, l’1-1 del Mapei nasce da una gara intensa, in cui i granata passano in vantaggio con Lambourde prima di essere ripresi da Palumbo. La Gazzetta di Reggio sottolinea come, nonostante l’inferiorità numerica nel finale, la squadra emiliana sia riuscita a resistere agli assalti rosanero, mantenendo vive le speranze play-out.

Secondo la Gazzetta di Reggio, la partita si sviluppa su binari chiari: il Palermo fa la gara, la Reggiana risponde con organizzazione e ripartenze. Il vantaggio granata arriva al 21’ con Lambourde, bravo a sfruttare una situazione favorevole nata da un’azione sulla sinistra. La risposta del Palermo non tarda ad arrivare e si concretizza al 30’ con Palumbo, che ristabilisce l’equilibrio con una conclusione precisa.





La Gazzetta di Reggio evidenzia come il Palermo abbia costruito diverse occasioni, sbattendo però contro il palo colpito da Pohjanpalo e contro la solidità difensiva emiliana. Episodi chiave anche nella direzione arbitrale, con il mancato intervento del Var su un possibile tocco di mano in area e con l’espulsione di Papetti nella ripresa, che lascia la Reggiana in dieci uomini.

Nel finale, racconta ancora la Gazzetta di Reggio, la gara si accende ulteriormente: il Palermo spinge alla ricerca della vittoria, ma rischia addirittura la beffa quando Rover trova il gol, poi annullato per un fuorigioco millimetrico di Girma. Stesso destino per un’altra rete dello stesso Girma nei minuti di recupero.

La Gazzetta di Reggio conclude sottolineando come il pareggio rappresenti un risultato importante per la Reggiana, che resta in corsa per i play-out, mentre il Palermo deve rimandare ogni ambizione diretta alla Serie A, affidandosi ora al percorso dei play-off.