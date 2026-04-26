Gazzetta dello Sport: “La Reggiana non si arrende. Palermo, niente A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 091440

Si arresta al Mapei la corsa del Palermo verso la promozione diretta. Come racconta Francesco Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero si sono scontrati con una Reggiana combattiva, costruita a immagine e somiglianza di Bisoli, assente per squalifica ma presente nello spirito della squadra. Francesco Pioppi della Gazzetta dello Sport descrive una sfida tra due filosofie opposte: da una parte la qualità e il palleggio del Palermo, dall’altra l’organizzazione difensiva e le ripartenze granata.

Secondo Francesco Pioppi della Gazzetta dello Sport, la gara si sblocca proprio su uno dei punti di forza della Reggiana: il contropiede. Portanova sfonda sulla destra e serve Lambourde, che batte Joronen con un sinistro preciso. Per il giovane francese, come sottolinea Francesco Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, si tratta del quarto gol stagionale, il secondo nelle ultime tre partite, segnale evidente della crescita sotto la nuova gestione.


Il Palermo accusa il colpo, soprattutto perché fino a quel momento aveva dominato. Francesco Pioppi della Gazzetta dello Sport evidenzia come le occasioni iniziali – la parata di Micai su Peda e il palo colpito da Pohjanpalo – avrebbero potuto indirizzare diversamente il match. Il pareggio arriva comunque poco dopo: cross di Pierozzi e conclusione vincente di Palumbo, al terzo centro stagionale.

La Gazzetta dello Sport, attraverso il racconto di Francesco Pioppi, sottolinea anche le polemiche legate all’esultanza di Palumbo sotto la curva granata, gesto non sanzionato dall’arbitro Feliciani nonostante il centrocampista fosse già ammonito. Nella ripresa, proteste rosanero per un possibile rigore non concesso per fallo di mano di Bonetti su colpo di testa di Pierozzi.

Il match resta aperto fino al finale, tra cambi e tensione crescente. Come riporta ancora Francesco Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, il Var è decisivo sia per l’espulsione di Papetti, sia per annullare al 90’ il gol di Rover per un fuorigioco millimetrico di Girma. La Reggiana sfiora così una vittoria che avrebbe avuto del clamoroso.

Nel post-partita, riporta Francesco Pioppi della Gazzetta dello Sport, il vice Angelini ha sottolineato: «Siamo ancora vivi, la squadra l’ha dimostrato e ci possiamo salvare». Per gli emiliani restano decisive le ultime due sfide contro Modena e Sampdoria, mentre il Palermo chiuderà al quarto posto, giocandosi tutto nei play-off.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-26 100600

Il Resto del Carlino: “Che sofferenza: ma siamo ancora vivi. Pari dopo la battaglia col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
palermo monza 0-3 (83) palumbo

Tuttosport: “Reggiana-Palermo 1-1: le pagelle, Palumbo il migliore”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 095127

Tuttosport: “Palermo: addio A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 092203

Gazzetta dello Sport: “Reggiana-Palermo 1-1: le pagelle, Lambourde decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 090127

Gazzetta di Reggio: “Il Palermo non sfonda al Mapei, la Reggiana in dieci strappa il pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 084740

Giornale di Sicilia: “Pierozzi è assist-man, Le Douaron grigio, il clima da derby esalta Palumbo. Le pagelle di Reggiana-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 084108

Giornale di Sicilia: “Palermo, pari amaro a Reggio Emilia: Serie A rimandata ai play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
673870419_18308342170278744_4505648062310573147_n

Repubblica: “Pohja imbrigliato, Johnsen dribblomane. Le pagelle di Reggiana-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
683161498_18308342209278744_1028946681523609940_n

Repubblica: “L’uomo in più non basta. Un pareggio amaro inchioda i rosa ai play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
REGGIANA-Vs-PALERMO-foto-04-1536x1024

Corriere dello Sport: “Palermo, pari amaro a Reggio Emilia: le pagelle del match”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
0be61c0e69

Corriere dello Sport: “Regia viva. Il Palermo fuori gioco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-25 224746

Palermo, notte di affetto al “Barbera”: tifosi accolgono la squadra dopo Reggio Emilia

Angelo Giambona Aprile 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-26 100600

Il Resto del Carlino: “Che sofferenza: ma siamo ancora vivi. Pari dopo la battaglia col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
palermo monza 0-3 (83) palumbo

Tuttosport: “Reggiana-Palermo 1-1: le pagelle, Palumbo il migliore”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 095127

Tuttosport: “Palermo: addio A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 093919

Gazzetta dello Sport: “Caso Rocchi, la Procura Figc riapre il fronte: Chinè chiede gli atti a Milano, possibile nuovo fascicolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 094353

Gazzetta dello Sport: “Rocchi indagato. Le accuse del Pm”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026