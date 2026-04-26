Gazzetta dello Sport: “Reggiana-Palermo 1-1: le pagelle, Lambourde decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
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Dopo il pareggio del Mapei, arrivano le valutazioni della Gazzetta dello Sport firmate da Francesco Pioppi. Le pagelle della Gazzetta dello Sport evidenziano una Reggiana solida e concreta e un Palermo propositivo ma poco incisivo nei momenti chiave. Francesco Pioppi della Gazzetta dello Sport premia in particolare Lambourde, protagonista del match, mentre tra i rosanero spicca la prova di Palumbo. Ancora la Gazzetta dello Sport sottolinea l’equilibrio complessivo della sfida, con prestazioni diffuse ma senza veri picchi, ad eccezione del match winner granata.

Reggiana


Micai 7
Papetti 5,5
Vicari 7
Lusuardi 6,5
Bonetti 6,5
Reinhart 6 (dal 1’ st Bertagnoli 5,5)
Belardinelli 5 (dal 49’ st Charlys sv)
Portanova 6,5
Lambourde 7 (dal 43’ st Rover sv)
Bozhanaj 5,5 (dal 1’ st Tripaldelli 6)
Gondo 5,5 (dal 29’ st Girma 6)

Panchina: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Novakovich, Quaranta, Pinelli, Fumagalli
Allenatore: Angelini 6,5 (Bisoli squalificato)

Palermo

Joronen 6
Pierozzi 6,5
Peda 6
Ceccaroni 6 (dal 38’ st Gyasi sv)
Modesto 6,5 (dal 29’ st Vasic 6)
Segre 6 (dal 21’ st Johnsen 6)
Ranocchia 6
Augello 6,5
Le Douaron 5,5 (dal 29’ st Corona 6)
Palumbo 7
Pohjanpalo 5,5

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Magnani, Bani, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli
Allenatore: Inzaghi 6

Arbitro: Feliciani di Teramo 5,5

Top 7: Lambourde
Segna il gol che tiene in vita la Reggiana ed è un pericolo costante. Astro nascente.

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