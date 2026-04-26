Gazzetta dello Sport: “Venezia, quasi fatta. La festa in casa all’ultima giornata contro il Palermo”

Il Venezia vede la Serie A e accelera verso il traguardo finale. Serve ancora una vittoria, magari già venerdì sul campo dello Spezia o all’ultima giornata contro il Palermo, per chiudere definitivamente i conti. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Stroppa deve superare quota 80 punti per centrare il ritorno nella massima serie dopo appena un anno. Lo stesso Nicola Binda, nell’analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport, sottolinea come i lagunari abbiano già dimostrato di saper vincere con continuità, come certificano i 23 successi stagionali.

Il successo contro l’Empoli, però, è stato tutt’altro che semplice. Secondo quanto evidenziato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il clima di festa del “Penzo”, sold out con oltre 12mila spettatori nel giorno di San Marco, non ha distratto una squadra apparsa però tesa, soprattutto nella prima frazione. La manovra non fluiva con la consueta qualità, ma è bastato il gol in avvio di ripresa per cambiare l’inerzia della gara.





A decidere il match è stato Adorante, salito a quota 17 reti stagionali, confermando il suo momento straordinario. Come evidenzia ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha sfruttato al meglio un’azione insistita del Venezia, con inserimento di Franjic e perfetta incornata vincente. Una crescita evidente per il giocatore, che dopo l’esperienza alla Juve Stabia si sta guadagnando la Serie A dalla porta principale.

Momento chiave a metà ripresa, tra episodi e polemiche. Il Venezia mette fuori il pallone per un infortunio, ma l’azione successiva genera tensione: rigore inizialmente concesso per fallo di mano di Busio e poi revocato dopo revisione al VAR. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’episodio si chiude con un chiarimento tra Fulignati e Stroppa, evitando ulteriori strascichi.

Nel finale, i lagunari chiudono i conti con Doumbia, bravo a sfruttare uno scambio rapido e a battere il portiere con precisione. Il Venezia avrebbe potuto segnare ancora, con Yeboah tra i più pericolosi e Adorante autore di una spettacolare rovesciata, ma Fulignati si è opposto più volte.

Dall’altra parte, lo stesso Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come l’Empoli resti in grande difficoltà, con appena 10 punti nel girone di ritorno e una situazione sempre più complicata in zona playout. Il Venezia, invece, continua la sua corsa, con Stroppa che sogna la quarta promozione in carriera, la prima da capolista.