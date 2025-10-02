Rai, licenziato Enrico Varriale per giusta causa

L’ex volto di Rai Sport condannato per lesioni e stalking: Viale Mazzini chiude il rapporto di lavoro

ROMA – La Rai ha ufficializzato la risoluzione del rapporto di lavoro con Enrico Varriale. L’ex giornalista sportivo è stato licenziato per «giusta causa» in seguito ai procedimenti penali che lo hanno visto coinvolto.

Come si legge in una nota di Viale Mazzini: «In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai ed Enrico Varriale». La decisione arriva dopo le vicende giudiziarie che hanno portato l’ex vicedirettore di Rai Sport a una condanna in primo grado per lesioni e stalking.

Il provvedimento segna la chiusura definitiva di un lungo percorso professionale in Rai, interrotto a seguito delle gravi contestazioni disciplinari legate agli esiti giudiziari.