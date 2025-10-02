Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Ceccaroni e Hristov. Ammende per Modena e Juve Stabia

Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, ha reso note le decisioni relative alla sesta giornata del campionato di Serie B. Come riportato nel comunicato ufficiale n. 35 del 2 ottobre 2025, non mancano squalifiche e ammende che incidono sulle prossime gare.

Squalifiche

Tra i provvedimenti più rilevanti, spicca la squalifica per una giornata di Pietro Ceccaroni (Palermo), espulso per doppia ammonizione nella sfida interna con il Venezia terminata 0-0. Stesso destino per Petko Hristov (Spezia), espulso a Reggio Emilia per fallo da ultimo uomo, e per Giorgi Kvernadze (Frosinone), autore di un fallo grave di gioco.

Sul fronte degli ammoniti, da segnalare la quarta sanzione e diffida per Mattia Bani (Palermo), mentre il compagno Tommaso Augello ha ricevuto la seconda. Prima ammonizione stagionale invece per Niccolò Pierozzi, sempre in casa rosanero.

Allenatori e dirigenti

Il Giudice Sportivo ha inoltre fermato per una giornata tre allenatori: Raul Bertarelli (Virtus Entella), espulso per proteste; Paolo Bianco (Monza) e Guido Pagliuca (Empoli), entrambi sanzionati per atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore avversario.

Squalificato anche Domenico Fracchiolla (Reggiana), dirigente, e l’operatore sanitario Andrea Biagini (Carrarese), entrambi per proteste.

Ammende alle società

Sul fronte economico, 3.000 euro di ammenda alla Juve Stabia per il ritardo di circa tre minuti nel rientro in campo all’inizio del secondo tempo della sfida vinta 2-1 sul Mantova. 2.000 euro al Modena, invece, per un petardo lanciato da un tifoso nel recinto di gioco al 15’ del primo tempo del match con la Carrarese.

I risultati

Questi i verdetti del campo della sesta giornata: Carrarese-Modena 0-0, Empoli-Monza 1-1, Frosinone-Cesena 3-1, Juve Stabia-Mantova 2-1, Padova-Avellino 2-2, Palermo-Venezia 0-0, Pescara-Südtirol 1-1, Reggiana-Spezia 1-1, Sampdoria-Catanzaro 0-0, Virtus Entella-Bari 2-2.