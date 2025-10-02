Renzo Barbera in corsa per Euro 2032. Malagò: «Sarà scelta solo una città del Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Un solo impianto del Sud ospiterà gli Europei del 2032. Lo ha ribadito Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 ed ex numero uno del Coni, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. «Per Euro 2032 ci sono due Paesi ospitanti: la Turchia ha già 12 stadi pronti. L’Italia ne ha tre: Torino, Roma e Firenze. Se Inter e Milan lo completano, c’è Milano, e poi una città del Sud» ha dichiarato Malagò, sottolineando come entro la prossima estate la Federcalcio e gli organi politici dovranno sciogliere il nodo sugli impianti.

«Leggo di Palermo, Bari e Cagliari in alternativa a Napoli» ha aggiunto Malagò, ricordando che sarà soltanto una la città meridionale a ricevere l’investitura ufficiale.

La corsa, dunque, riguarda anche il Renzo Barbera, storico stadio del Palermo che si candida a ospitare una parte della competizione continentale. La Figc, entro ottobre 2026, dovrà comunicare alla UEFA i cinque stadi italiani scelti per affiancare i cinque turchi.

Ad oggi sono dodici le città che hanno manifestato interesse: Palermo, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma (Olimpico e futuro stadio giallorosso), Salerno, Torino e Verona. Solo Salerno, al momento, non possiede tutti i requisiti richiesti.

Il tempo stringe e le incertezze restano, ma la possibilità che il Barbera possa rientrare nella lista definitiva dà nuova speranza a Palermo e alla Sicilia di ritagliarsi un ruolo di primo piano a Euro 2032.

