Palermo imbattuto e favorito per la promozione: i bookmaker spingono Inzaghi

Tre vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. L’avvio di stagione del Palermo di Filippo Inzaghi non ha tradito le attese, confermando quanto previsto dai bookmaker alla vigilia del campionato. Come riporta Agipronews, i rosanero restano la squadra più accreditata per la promozione: il primo posto a fine stagione è quotato 2,15 da Better e 2,75 da 888sport, a testimonianza della fiducia riposta nel gruppo allenato da Superpippo.

C’è però chi, almeno in classifica, ha fatto meglio dei siciliani: Frosinone e Modena, entrambe in vetta con 14 punti grazie a quattro vittorie e due pareggi. Le due capolista, partite come outsider per la vittoria finale, hanno scalato le lavagne dei bookmaker e ora sono proposte a quota 7, al pari del Palermo.

A completare il podio delle favorite c’è il Venezia di Stroppa, fissato a 7,50, mentre molto più indietro si trovano due big in difficoltà: la Sampdoria e il Bari, che nonostante le ambizioni estive pagano una partenza negativa e vedono le loro quote schizzare rispettivamente a 46 e addirittura 101.

Il cammino è ancora lungo, ma il Palermo resta al centro delle attenzioni: imbattuto dopo sei giornate, con la miglior difesa del campionato e con la fiducia degli scommettitori che continuano a considerarlo la squadra da battere.