Stangata per Sibilli: 8 mesi di squalifica e 20mila euro di multa

BARI – Stagione finita in anticipo per Giuseppe Sibilli. L’attaccante del Bari è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con otto mesi di squalifica e una multa da 20mila euro per aver violato gli articoli 1 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva in materia di scommesse.

Il provvedimento, arrivato giovedì 2 ottobre 2025, chiude un procedimento che riguardava l’ex centravanti del Pisa per scommesse effettuate tra la stagione 2022/2023 e quella in corso, su incontri organizzati da FIGC, UEFA e FIFA.

La sanzione

Oltre ai mesi di stop, la sentenza prevede ulteriori otto mesi commutabili in un piano terapeutico della stessa durata oppure in un ciclo di almeno 16 incontri pubblici di sensibilizzazione sul tema delle ludopatie, da svolgere presso associazioni dilettantistiche, centri giovanili o strutture specializzate. La Procura FIGC vigilerà sul rispetto di queste prescrizioni.

Il comunicato ufficiale

«Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini (…) è applicata al Sig. Giuseppe Sibilli la sanzione di 20mila euro di ammenda e 16 mesi di squalifica, dei quali otto commutabili in prescrizioni alternative», si legge nella nota.

Un colpo durissimo per il Bari, che perde il suo attaccante a stagione appena iniziata. Per Sibilli, la possibilità di rientrare in campo è rimandata a giugno 2026.