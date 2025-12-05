Empoli–Palermo, i bookmaker scelgono i rosanero: tutte le quote del big match

Divise da tre punti e rilanciate dai rispettivi risultati dell’ultimo turno, Empoli e Palermo si preparano alla super sfida del Castellani, uno dei match più attesi della 15ª giornata di Serie B.

I toscani arrivano da tre vittorie consecutive senza subire gol, mentre la squadra di Filippo Inzaghi ha ritrovato brillantezza e solidità, firmando un netto successo nell’ultima uscita.

ESITO FINALE – IL PALERMO PARTE AVANTI

Secondo quanto riportato da Agipronews, diversi bookmaker danno un leggero vantaggio agli uomini di Inzaghi:

Betflag: 1 3.10, X 3.10, 2 2.35

Bet365: 1 3.10, X 3.20, 2 2.38

SNAI: 1 3.05, X 3.15, 2 2.35

LeoVegas: 1 3.15, X 3.15, 2 2.18

AdmiralBet: 1 3.00, X 3.15, 2 2.30

Lottomatica: 1 3.10, X 3.10, 2 2.35

NetBet: 1 3.05, X 3.25, 2 2.35

888sport: 1 3.10, X 3.10, 2 2.16

Betfair: 1 3.00, X 3.00, 2 2.30

La tendenza generale conferma:

Palermo favorito in trasferta, con quota tra 2.16 e 2.38

Segno 1 e X appaiati tra 3.00 e 3.25

UNDER/OVER – I BOOKIE SI ASPETTANO POCHI GOL

Nonostante gli ultimi tre precedenti abbiano prodotto almeno tre reti complessive, gli analisti vedono una gara più chiusa:

Under 2.5 a 1.63 (888sport)

Over 2.5 a 2.05

RISULTATI ESATTI – 1-1 IL PREFERITO

Le ultime due vittorie rosanero sono arrivate con un roboante 5-0, ma la replica è considerata altamente improbabile:

Esito “Altro” (risultati con almeno 6 gol): quota 22.00

I risultati più probabili:

1-1 → 5.50

0-0 → 7.50

0-1 → 7.25

1-2 → 10.00

1-0 → 8.50

2-1 → 11.00

MARCATORI – POHJANPALO GUIDA TUTTI

Grande attenzione sugli attaccanti dei due tecnici, entrambi in buon momento.

Empoli

Shpendi → 4.00

Popov → 4.00

Nasti → 4.50

Palermo

Pohjanpalo → 2.75

(capocannoniere del torneo e autore di una tripletta nell’ultimo weekend)

Le Douaron → 4.00