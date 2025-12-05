Empoli–Palermo, i bookmaker scelgono i rosanero: tutte le quote del big match
Divise da tre punti e rilanciate dai rispettivi risultati dell’ultimo turno, Empoli e Palermo si preparano alla super sfida del Castellani, uno dei match più attesi della 15ª giornata di Serie B.
I toscani arrivano da tre vittorie consecutive senza subire gol, mentre la squadra di Filippo Inzaghi ha ritrovato brillantezza e solidità, firmando un netto successo nell’ultima uscita.
ESITO FINALE – IL PALERMO PARTE AVANTI
Secondo quanto riportato da Agipronews, diversi bookmaker danno un leggero vantaggio agli uomini di Inzaghi:
Betflag: 1 3.10, X 3.10, 2 2.35
Bet365: 1 3.10, X 3.20, 2 2.38
SNAI: 1 3.05, X 3.15, 2 2.35
LeoVegas: 1 3.15, X 3.15, 2 2.18
AdmiralBet: 1 3.00, X 3.15, 2 2.30
Lottomatica: 1 3.10, X 3.10, 2 2.35
NetBet: 1 3.05, X 3.25, 2 2.35
888sport: 1 3.10, X 3.10, 2 2.16
Betfair: 1 3.00, X 3.00, 2 2.30
La tendenza generale conferma:
Palermo favorito in trasferta, con quota tra 2.16 e 2.38
Segno 1 e X appaiati tra 3.00 e 3.25
UNDER/OVER – I BOOKIE SI ASPETTANO POCHI GOL
Nonostante gli ultimi tre precedenti abbiano prodotto almeno tre reti complessive, gli analisti vedono una gara più chiusa:
Under 2.5 a 1.63 (888sport)
Over 2.5 a 2.05
RISULTATI ESATTI – 1-1 IL PREFERITO
Le ultime due vittorie rosanero sono arrivate con un roboante 5-0, ma la replica è considerata altamente improbabile:
Esito “Altro” (risultati con almeno 6 gol): quota 22.00
I risultati più probabili:
1-1 → 5.50
0-0 → 7.50
0-1 → 7.25
1-2 → 10.00
1-0 → 8.50
2-1 → 11.00
MARCATORI – POHJANPALO GUIDA TUTTI
Grande attenzione sugli attaccanti dei due tecnici, entrambi in buon momento.
Empoli
Shpendi → 4.00
Popov → 4.00
Nasti → 4.50
Palermo
Pohjanpalo → 2.75
(capocannoniere del torneo e autore di una tripletta nell’ultimo weekend)
Le Douaron → 4.00