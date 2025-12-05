Palermo, cambia il responsabile della Fisioterapia

Cambia l’organigramma dello staff tecnico dei rosanero. Il responsabile della Fisioterapia e Osteopata della Prima Squadra del Palermo F.C, Massimiliano Mereu, come comunicato da lui stesso attraverso una nota tramite i propri profili social, ha concluso il suo percorso con il club di Viale del Fante.

Questa la nota di ringraziamento di Mereu al club:

“Un grazie alla Società, allo Staff Tecnico, ai Calciatori, all’Area Health&Performance, ai Magazzinieri, all’Ufficio Stampa e a tutte le persone che lavorano allo Stadio e al Centro Sportivo di Torretta per il percorso condiviso.

Il mio incarico come Responsabile della Fisioterapia e Osteopata della Prima Squadra del Palermo F.C. si conclude in maniera inattesa, ma resto orgoglioso del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti. Continuerò a dedicarmi con impegno e professionalità ai miei progetti e alla mia crescita professionale.”