PUMA e Palermo FC svelano la nuova maglia Third 2025/26: un omaggio a Mondello e al mare di Palermo

PUMA e Palermo FC hanno presentato oggi, 21 luglio 2025, la nuova maglia Third per la stagione 2025/2026. Non si tratta solo di un completo sportivo, ma di un vero e proprio tributo a Mondello e al patrimonio naturalistico della città, unendo stile, tecnologia e impegno ambientale. Il kit sarà indossato da tutte le formazioni rosanero – maschile, femminile e giovanili – e sarà disponibile da oggi sullo store ufficiale del club.

“PUMA e il Palermo FC svelano oggi il nuovo Third Kit per la stagione calcistica 2025/2026 che sarà indossato da tutte le formazioni rosanero: squadra maschile, femminile e giovanili.

Il nuovo Third kit è un omaggio a Mondello, cuore balneare di Palermo, ma anche borgo marinaro ricco di storia e tradizione, uno dei luoghi più amati dai palermitani, di cui si celebra la bellezza naturale e architettonica e il legame identitario con la città.

Il pattern esclusivo, ideato da PUMA per l’occasione, si ispira alle forme sinuose delle architetture liberty dell’Antico Stabilimento Balneare e delle ville storiche che costellano la zona. Nascosto nel motivo grafico si cela anche un omaggio alla doppia coda della sirenetta di Piazza Mondello, simbolo del quartiere costiero e figura iconica della cultura locale.

I colori del Third Kit richiamano l’iconografia di Mondello: il Team Light Blue rievoca il mare e la sua spuma, il Desert Dust la sabbia chiara che conferisce all’acqua l’aspetto trasparente e il Dark Olive la vegetazione di Monte Pellegrino, che si affaccia maestoso sul golfo. Dettagli di design come il colletto a girocollo e la scritta “Mondello” posizionata sul retro aggiungono ulteriore carattere.

Ma non si tratta solo di estetica. Con questo kit, PUMA e Palermo FC intendono sensibilizzare i tifosi e tutta la città sull’importanza di valorizzare e proteggere le meraviglie del territorio, a partire dal mare. Per questo, con il lancio del nuovo kit, il club ha stretto una collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo e con l’associazione Mare Memoria Viva, impegnata con l’Ecomuseo del Mare di Palermo, per la divulgazione di buone pratiche ecologiche a tutela della costa cittadina, con laboratori didattici, azioni di monitoraggio dell’inquinamento e campagne di sensibilizzazione.

Negli ultimi anni, l’emergenza dell’inquinamento marino nelle coste palermitane si è intensificata: le recenti ricerche di Unipa sulla costa palermitana hanno registrato oltre 10.000 oggetti di macro-rifiuti di cui la grande maggioranza è costituita da plastiche monouso, soprattutto sulle spiagge libere, indicando come la mancanza di regole e pulizia favorisca l’accumulo di inquinanti. La nuova maglia del Palermo vuole dunque essere un vero e proprio “manifesto” per la tutela del mare rivolto a tutti.

La nuova maglia Third del Palermo FC dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati.

Il nuovo Third Kit è stato presentato nel corso di uno speciale evento al Club Canottieri Roggero di Lauria a Mondello alla presenza di management, partner e stakeholder del club rosanero, con una serie di contenuti esclusivi, tra cui lo spettacolo acquatico di SeaFly su uno speciale flyboard sospeso in aria sul mare di Mondello.

Il kit del Palermo FC è disponibile, a partire da oggi, online al sito https://store.palermofc.com e in selezionati football retailer.”