Avellino, quasi fatta per Tribuzzi al Vicenza

Caldo, nelle ultime ore, il mercato in uscita dell’Avellino. Il club campano sembrerebbe essere riuscito a sbloccare un’importante operazione in uscita, cosa fondamentale per le successive operazioni in entrata.

Infatti, secondo quanto scritto da Trivenetogoal.it, il club irpino pare che sia riuscito a trovare l’accordo per il trasferimento al Vicenza di Alessio Tribuzzi, ala destra che lo scorso anno non ha trovato molto spazio ad Avellino. Quindi, salvo sorprese, l’esterno d’attacco sembrerebbe pronto al ritorno in Serie C tramite la formula del prestito con diritto di riscatto.