Spezia, Cassata: «Sono fortunato a vestire questa maglia, è una sensazione bellissima»

È iniziato da diversi giorni il ritiro dello Spezia di Santa Cristina. Nella giornata di oggi ha parlato ai canali ufficiali del club uno dei leader dello spogliatoio aquilotto, Francesco Cassata.

Queste le sue parole: «È sempre bello ritrovarsi con i compagni e lo staff dopo le ferie estive; ho ritrovato un gruppo che ha l’entusiasmo giusto per ripartire e con tanta voglia cercheremo di lavorare al meglio per farci trovare pronti.

Mi reputo fortunato perchè si apre il terzo anno con questa maglia e per me è una sensazione bellissima, pertanto come sempre cercherò di trasmettere le mie emozioni e cosa vuol dire indossare questa maglia anche ai compagni più giovani.

Quello dell’anno scorso è stato un percorso straordinario, probabilmente l’anno in cui mi sono divertito di più e queste emozioni non vanno assolutamente dimenticate; dobbiamo cercare di ricordare bene il percorso fatto l’anno scorso e provare a ripeterci, anche se siamo ben consci della difficoltà del campionato che andremo ad affrontare.

Ai nuovi arrivi posso solo consigliare di dare tutto quello che hanno dentro e di sudare la maglia, poi sono sicuro che con questi presupposti il pubblico saprà apprezzarli.

Ad inizio anno tutte le squadre partono dallo stesso punto, pertanto in un campionato equilibrato come la Serie B sarà fondamentale lavorare sempre al meglio, a partire dal ritiro estivo; quando inizierà il campionato affronteremo una partita alla volta e vedremo dove riusciremo ad arrivare, ma in primis dobbiamo pensare a lavorare giorno dopo giorno.

Non mancheranno partite sentite dalla piazza, ma penso che noi dovremo sempre affrontare tutte le partite al solito modo perchè in un campionato difficile, sarà l’atteggiamento a fare la differenza.

Stiamo lavorando molto dal punto di vista atletico, penseremo dopo al lato tattico, ma ora è il momento di mettere benzina nelle gambe.

Il ritiro è un momento in cui ritrovare concentrazione e giusti meccanismi, durante cui si cerca di alzare il livello atletico per poi arrivare ad essere pronti già nelle prime sfide ufficiali.

Mi piacerebbe ritrovare la via del gol, dato che mi manca da diverso tempo, ma la cosa più importante è che vinca lo Spezia.

I tifosi non ci lasciano mai soli, sono sicuro che anche quest’anno saranno il nostro dodicesimo uomo in campo».