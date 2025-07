Palermo, presentata a Mondello la terza maglia

È stata presentata oggi, sul suggestivo lungomare di Mondello, la terza maglia del Palermo per la stagione 2025/26. Un vero e proprio tributo alla località balneare simbolo della città e al suo inestimabile patrimonio naturalistico.

I rosanero hanno scelto una cornice d’eccezione per una presentazione altrettanto spettacolare: lo show ha visto protagonista un’esibizione mozzafiato di Seafly, con la nuova maglia del Palermo in bella vista. Una performance in stile “Iron Man”, pensata per caricare di energia e simbolismo i giocatori che la indosseranno: una maglia che vuole essere non solo un richiamo alla bellezza di Mondello, ma anche un portafortuna, un’armatura moderna capace di trasmettere forza e determinazione.

PUMA e Palermo FC svelano la nuova maglia Third 2025/26: un omaggio a Mondello e al mare di Palermo