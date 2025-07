Padova, concorrenza al Pescara per Moro

Il Padova è in cerca di un rinforzo in attacco, e sta valutando una pista molto suggestiva. Secondo quanto riportato da PadovaSport, il club veneto starebbe pensando di riportare in biancorosso Luca Moro. L’attaccante è infatti cresciuto nel settore giovanile dei biancoscudati, ma in prima squadra ha collezionato appena 3 presenze.

Il classe 2001, attualmente in forze al Sassuolo, interesserebbe però anche a un altro club di Serie B. Il Pescara infatti ha già da tempo manifestato il suo interesse per Moro. Il Sassuolo lo girerebbe volentieri in prestito in cadetteria, ma adesso bisognerà vedere chi la spunterà tra queste due contendenti.