Trapani, UFFICIALE: Oliver Kragl saluta il club

Si interrompe il rapporto sportivo che legava Oliver Kragl al Trapani. Il centrocampista ha infatti trovato l’accordo con il club siciliano per la risoluzione del contratto, dopo appena una stagione. La storia d’amore tra il classe ’90 e i granata non è mai sbocciata. Nella scorsa stagione il calciatore ha infatti collezionato appena 5 presenze con i siciliani e messo a segno un gol.

Questo il comunicato ufficiale del club:

«La società FC Trapani 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Oliver Kragl. Il centrocampista era tornato a Trapani lo scorso marzo dopo l’esaltante stagione 2023/2024 in Serie D che lo vide tra i protagonisti della vittoria del campionato e della Coppa Italia. Nell’ultimo scorcio di questa stagione ha collezionato 5 presenze e 1 gol.

Ad Oliver il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.»