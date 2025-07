Bari, idea Perlingieri per l’attacco

Il Bari si muove sul mercato per cercare di rinforzare l’attacco, in vista del prossimo campionato di Serie B. Secondo quanto riportato da “PianetaBari.com”, il nuovo nome accostato ai biancorossi è quello di Mario Perlingieri. L’attaccante, classe 2005, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Benevento, con cui ha collezionato 32 presenze in Serie C, mettendo a segno 7 gol.

I galletti non sono però gli unici interessati a Perlingieri. Infatti anche il Catanzaro ha mostrato interesse per l’attaccante attualmente in forze al Benevento, e nei giorni scorsi aveva già iniziato i dialoghi per portare il classe 2005 in Calabria. Adesso però, con l’inserimento del Bari, il rischio di perderlo per il Ds dei giallorossi Ciro Polito esiste.