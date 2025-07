Escl. Pres. Pescara: «Desplanches? Stiamo aspettando il Palermo. Vorrei Corona e su Verre…»

«Desplanches? Stiamo aspettando che il Palermo ci faccia sapere qualcosa. I rosanero stanno decidendo se farlo uscire o meno e in quale categoria. Se dovessero optare per una partenza verso una squadra del campionato cadetto noi dovremmo essere in pole, considerato che all’inizio ci è stato proposto da loro». Questo il commento ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, in merito al possibile passaggio in Abruzzo del portiere rosanero Sebastiano Desplanches.

Verre può essere un’opzione per voi?

«È un giocatore che ho già avuto e conosco meglio di tutti. Per quelle che sono le informazioni in mio possesso però penso che il ragazzo voglia provare un’esperienza all’estero».

Lapadula o Coda, chi è più vicino in questo momento?

«Noi dobbiamo prendere due attaccanti. Io però guardo sempre ai giovani, motivo per il quale metto in prima fila Corona del Palermo. Se dovesse essere in uscita vedrei prima lui e poi tutto il resto».