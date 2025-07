Palermo, lavoro intenso nel pomeriggio: partitelle, fartlek e un siparietto finale con Inzaghi

Prosegue senza sosta il ritiro estivo del Palermo a Châtillon. Nono giorno di lavoro per i rosanero, che nel pomeriggio hanno ripreso gli allenamenti dopo la mattinata di riposo concessa da mister Inzaghi, in seguito all’amichevole di ieri.

L’allenamento pomeridiano è cominciato con un’attivazione motoria senza palla. Da segnalare l’assenza iniziale di Magnani, mentre Peda ha svolto un lavoro differenziato. I rosanero hanno poi proseguito con un’esercitazione tecnica con il pallone: slalom in conduzione, passaggio alla sponda e lancio in profondità per il compagno di squadra.

Successivamente è stata la volta di una partitella 10 contro 10 a tocchi liberi. L’obiettivo era far giungere il pallone in uno spazio delimitato dai cinesini per ottenere il punto. Il Palermo si è schierato con il 3-4-1-2: Diakité, Blin e Avena in difesa; Squillacioti e Lund sugli esterni; Gomes e Ranocchia in mezzo al campo; Vasic da trequartista alle spalle di Le Douaron e Corona. Dall’altra parte, gli “arancio” hanno risposto con un 3-5-2: Pierozzi, Nicolosi e Ceccaroni in difesa; Gyasi e Augello sugli esterni; Segre, Brutto e Di Francesco in mediana; davanti la coppia formata da Brunori e Pohjanpalo.

Durante una pausa, si è registrato anche un confronto a bordo campo tra mister Inzaghi e Filippo Ranocchia, con il tecnico rosanero intento a spiegare i movimenti da effettuare in fase di possesso e non.

La seduta è poi proseguita con una partita a tema: si segnava in una delle tre porticine posizionate al limite dell’area di rigore. In rete sono andati Gyasi, Pierozzi e Vasic.

Spazio infine al lavoro atletico con il consueto fartlek, esercizio a gruppi e a tempo utile a migliorare la forza e la resistenza. I giocatori, con scarpe da ginnastica, hanno completato le ripetute visibilmente provati dallo sforzo.

A chiudere il pomeriggio ci ha pensato mister Inzaghi, che si è unito all’ultima corsa con il gruppo regalando un siparietto simpatico: l’allenatore ha concluso la seduta con una corsa verso gli spogliatoi tra le risate dei presenti. Un momento distensivo che fotografa perfettamente il clima di serenità e compattezza che si respira nel ritiro rosanero.

@ilovepalermocalcio 🏁 Finale col sorriso a Châtillon! Al termine dell’allenamento pomeridiano del nono giorno di ritiro, mister Inzaghi sorprende tutti unendosi alla corsa finale con il gruppo 🏃‍♂️🔥 🥵 Squadra stanca ma unita, e il tecnico rosanero chiude con una corsa scherzosa verso gli spogliatoi, tra le risate dei presenti. 🩷 Un siparietto che racconta il clima sereno e compatto che si respira in casa Palermo. 📲 Tutti gli aggiornamenti dal ritiro su 👉 www.ilovepalermocalcio.com #PalermoFC #ForzaPalermo #Ritiro2025 #Châtillon #Inzaghi #ilovepalermocalcio #SerieB ♬ suono originale – IlovePalermoCalcio