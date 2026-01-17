Primavera, Ternana-Palermo: le formazioni ufficiali
Sono state ufficializzate le formazioni di Ternana-Palermo, gara valida per la 15ª giornata del Campionato Primavera 2 – Girone B 2025-2026, in programma alle ore 14.30.
La Ternana, guidata da mister Di Loreto, scende in campo con Delibera tra i pali e Goretti capitano. In attacco spazio a Vaccaro, Semeraro e Onesti per cercare il successo casalingo.
Il Palermo di Del Grosso risponde con Balaguss in porta e Nicolosi capitano. Il peso offensivo è affidato a Caruso, supportato da Brutto e Avena.
Di seguito le formazioni ufficiali:
TERNANA: Delibera; Rivelli, Goretti (C), Di Curzio, Biancafarina, Forlini, Turella, Bruti, Vaccaro, Semeraro, Onesti.
A disposizione: Ciaccia, Petroni, Maiolino, Salvatore, Brocci, Tiberi, Fabrizi, Sgro, Coltorti, De Negri, Verdone, Mancini.
Allenatore: Di Loreto.
PALERMO: Balaguss; Nicolosi (C), Galletti, Di Gregorio, Hulidov, Occhione, Dell’Orzo, La Mantia, Caruso, Brutto, Avena.
A disposizione: Pizzuto, Squillacioti, Brancato, Grippa, Terranova, Ribaudo, Gambino, Bertolino, Cracchiolo.
Allenatore: Del Grosso.
ARBITRO: Mariani (Livorno).
Assistenti: Materozzi (Arezzo), Bagnolesi (Valdarno).