Primavera, Ternana-Palermo: le formazioni ufficiali

Sono state ufficializzate le formazioni di Ternana-Palermo, gara valida per la 15ª giornata del Campionato Primavera 2 – Girone B 2025-2026, in programma alle ore 14.30.

La Ternana, guidata da mister Di Loreto, scende in campo con Delibera tra i pali e Goretti capitano. In attacco spazio a Vaccaro, Semeraro e Onesti per cercare il successo casalingo.

Il Palermo di Del Grosso risponde con Balaguss in porta e Nicolosi capitano. Il peso offensivo è affidato a Caruso, supportato da Brutto e Avena.

Di seguito le formazioni ufficiali:

TERNANA: Delibera; Rivelli, Goretti (C), Di Curzio, Biancafarina, Forlini, Turella, Bruti, Vaccaro, Semeraro, Onesti.

A disposizione: Ciaccia, Petroni, Maiolino, Salvatore, Brocci, Tiberi, Fabrizi, Sgro, Coltorti, De Negri, Verdone, Mancini.

Allenatore: Di Loreto.

PALERMO: Balaguss; Nicolosi (C), Galletti, Di Gregorio, Hulidov, Occhione, Dell’Orzo, La Mantia, Caruso, Brutto, Avena.

A disposizione: Pizzuto, Squillacioti, Brancato, Grippa, Terranova, Ribaudo, Gambino, Bertolino, Cracchiolo.

Allenatore: Del Grosso.

ARBITRO: Mariani (Livorno).

Assistenti: Materozzi (Arezzo), Bagnolesi (Valdarno).