Mantova, Gonçalves sempre più vicino: Rinaudo lavora agli ultimi dettagli

Il Mantova è pronto a piazzare un nuovo colpo sul mercato. Leandro Rinaudo, infatti, sta lavorando agli ultimi dettagli per chiudere l’arrivo di Tiago Gonçalves, esterno di proprietà dell’Ujpest, che dovrebbe approdare in biancorosso con la formula del prestito.

Secondo quanto riportato da TMW, l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e potrebbe essere definita nei prossimi giorni. Gonçalves andrebbe così a rinforzare la batteria degli esterni a disposizione di mister Modesto, offrendo nuove soluzioni tattiche e maggiore profondità alla rosa.

Il Mantova continua dunque a muoversi con decisione sul calciomercato, confermando la volontà della dirigenza di consegnare all’allenatore una squadra competitiva e ben strutturata in vista della nuova stagione.