Monza, caso Izzo: l’Avellino si fa avanti

La vicenda Armando Izzo continua a tenere banco in casa Monza e aggiunge nuovi capitoli a un momento già delicato. Dopo l’assenza del difensore dalla lista dei convocati per la sfida contro il Frosinone, maturata sullo sfondo di riflessioni legate al suo futuro, il mercato inizia a muoversi concretamente attorno al suo nome.

Nelle ultime ore, come rivelato da Alfredo Pedullà su X, l’Avellino avrebbe manifestato un interesse concreto per il centrale biancorosso, arrivando a formulare una prima proposta. Un’operazione tutt’altro che semplice, sia per i costi sia per la concorrenza, ma che potrebbe entrare nel vivo a breve.

La situazione resta in divenire, con il Monza chiamato a gestire un equilibrio delicato e il futuro di Izzo che potrebbe chiarirsi già nelle prossime ore, tra possibili aperture e nuovi scenari di mercato.