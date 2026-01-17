Serie B: i risultati parziali dopo i primi 45′

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Serie B in programma oggi alle ore 15, con risultati parziali che raccontano partite equilibrate, diverse reti e qualche sorpresa.

Avellino e Carrarese chiudono sull’1-1 una prima frazione vivace: i padroni di casa partono fortissimo trovando il vantaggio dopo appena due minuti, ma gli ospiti reagiscono con personalità e ristabiliscono l’equilibrio poco dopo il primo quarto d’ora. Stesso risultato anche al “Penzo”, dove Venezia e Catanzaro danno vita a un avvio intenso, con due gol nei primi venti minuti che tengono il match apertissimo.

Colpo esterno momentaneo del Südtirol sul campo dell’Empoli, con gli altoatesini cinici nel capitalizzare una delle poche occasioni create. Equilibrio anche a Monza, dove il Frosinone parte meglio ma viene raggiunto dai brianzoli nel corso del primo tempo. Infine, al “Euganeo”, il Mantova chiude avanti all’intervallo grazie a una rete che al momento decide il derby lombardo contro il Padova.

Tutto ancora aperto in vista dei secondi tempi, che promettono emozioni e possibili ribaltamenti di fronte.

Risultati parziali:

Avellino – Carrarese 1-1

(Biasci 2’ Avellino; Rubino 13’ Carrarese)

Empoli – Südtirol 0-1

(Pecorino 24’)

Monza – Frosinone 1-1

(Ghedjemis 4’ Frosinone; Hernani 23’ Monza)

Padova – Mantova 0-1

(Mensah 33’)

Venezia – Catanzaro 1-1

(D’Alessandro 6’ Catanzaro; Busio 18’ Venezia)