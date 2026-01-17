Serie A: Inter avanti a Udine all’intervallo, decide Lautaro
Si chiude sullo 0-1 il primo tempo della sfida di Serie A tra Udinese e Inter, con i nerazzurri avanti grazie alla rete di Lautaro Martínez. La squadra di Inzaghi parte forte e prende subito il controllo del possesso, creando diverse occasioni soprattutto sull’asse Dimarco–Lautaro.
Il gol che sblocca il match arriva al 20’, quando l’attaccante argentino finalizza una bella azione offensiva con una conclusione precisa che batte Okoye. L’Inter continua a spingere e va più volte vicina al raddoppio, trovando però sulla sua strada un attento portiere friulano, protagonista su Dimarco e Akanji.
L’Udinese prova a reagire affidandosi alle ripartenze e a qualche calcio piazzato, ma senza trovare il guizzo giusto. Da segnalare l’infortunio a Piotrowski, costretto al cambio nel finale di tempo. All’intervallo Inter meritatamente avanti, ma gara ancora aperta in vista della ripresa.