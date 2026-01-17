Serie C Girone A: pioggia di gol in Cittadella-Pergolettese. Vince il Lecco. Risultati finali e classifica aggiornata
Finali ricchi di emozioni nel Girone A, dove non mancano gol e colpi di scena. Spettacolo puro tra Cittadella e Pergolettese, che chiudono su un pirotecnico 3-3 al termine di una gara sempre in bilico. Pari anche tra Trento e Novara, con l’1-1 che rispecchia l’equilibrio visto in campo. Successo esterno convincente invece per il Lecco, che espugna il campo delle Dolomiti Bellunesi con un netto 1-4, confermando solidità e qualità offensiva.
I risultati finali
Cittadella – Pergolettese 3-3
Trento – Novara 1-1
Dolomiti Bellunesi – Lecco 1-4
La classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 53
Lecco – 44
Brescia – 42
Cittadella – 36
Alcione Milano – 33
Trento – 31
Inter U23 – 31
Renate – 31
Arzignano – 27
Pro Vercelli – 27
Lumezzane – 26
Giana Erminio – 26
Dolomiti Bellunesi – 25
Novara – 24
AlbinoLeffe – 24
Ospitaletto – 23
Virtus Verona – 18
Pergolettese – 16
Pro Patria – 12
Triestina – -2