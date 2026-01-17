Serie C Girone A: pioggia di gol in Cittadella-Pergolettese. Vince il Lecco. Risultati finali e classifica aggiornata

Finali ricchi di emozioni nel Girone A, dove non mancano gol e colpi di scena. Spettacolo puro tra Cittadella e Pergolettese, che chiudono su un pirotecnico 3-3 al termine di una gara sempre in bilico. Pari anche tra Trento e Novara, con l’1-1 che rispecchia l’equilibrio visto in campo. Successo esterno convincente invece per il Lecco, che espugna il campo delle Dolomiti Bellunesi con un netto 1-4, confermando solidità e qualità offensiva.

I risultati finali

Cittadella – Pergolettese 3-3

Trento – Novara 1-1

Dolomiti Bellunesi – Lecco 1-4

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 53

Lecco – 44

Brescia – 42

Cittadella – 36

Alcione Milano – 33

Trento – 31

Inter U23 – 31

Renate – 31

Arzignano – 27

Pro Vercelli – 27

Lumezzane – 26

Giana Erminio – 26

Dolomiti Bellunesi – 25

Novara – 24

AlbinoLeffe – 24

Ospitaletto – 23

Virtus Verona – 18

Pergolettese – 16

Pro Patria – 12

Triestina – -2