Serie C Girone B: l’Ascoli recupera allo scadere. Pari anche tra Pianese e Torres. La classifica aggiornata
Nel Girone B, i finali delle gare regalano emozioni e punti importanti. La Juventus Next Gen vede sfumare la vittoria in casa contro l’Ascoli, che riesce a pareggiare all’ultimo minuto con un gol decisivo, chiudendo sul 1-1. Pari anche tra Pianese e Torres, con un’altra partita combattuta che termina anch’essa sull’1-1, confermando l’equilibrio e la competitività del girone.
Risultati finali
Juventus Next Gen – Ascoli 1-0
Pianese – Torres 1-1
La classifica aggiornata
Arezzo – 49
Ravenna – 42
Ascoli – 37
Pineto – 32
Juventus U23 – 30
Guidonia – 28
Pianese – 28
Campobasso – 27
Vis Pesaro – 27
Carpi – 27
Ternana – 26
Forlì – 25
Gubbio – 20
Sambenedettese – 20
Perugia – 19
Livorno – 19
Bra – 17
Torres – 16
Pontedera – 14
Rimini – 0