Serie C Girone B: l’Ascoli recupera allo scadere. Pari anche tra Pianese e Torres. La classifica aggiornata

Nel Girone B, i finali delle gare regalano emozioni e punti importanti. La Juventus Next Gen vede sfumare la vittoria in casa contro l’Ascoli, che riesce a pareggiare all’ultimo minuto con un gol decisivo, chiudendo sul 1-1. Pari anche tra Pianese e Torres, con un’altra partita combattuta che termina anch’essa sull’1-1, confermando l’equilibrio e la competitività del girone.

Risultati finali

Juventus Next Gen – Ascoli 1-0

Pianese – Torres 1-1

La classifica aggiornata

Arezzo – 49

Ravenna – 42

Ascoli – 37

Pineto – 32

Juventus U23 – 30

Guidonia – 28

Pianese – 28

Campobasso – 27

Vis Pesaro – 27

Carpi – 27

Ternana – 26

Forlì – 25

Gubbio – 20

Sambenedettese – 20

Perugia – 19

Livorno – 19

Bra – 17

Torres – 16

Pontedera – 14

Rimini – 0