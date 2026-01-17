Serie C Girone C: Benevento show, Casarano travolto. La classifica aggiornata
Netto successo del Benevento nel Girone C, con i giallorossi che si impongono per 3-0 sul Casarano. Prestazione autoritaria dei padroni di casa, che indirizzano la gara già nella prima parte e gestiscono senza affanni nella ripresa, confermando ambizioni e solidità davanti al proprio pubblico.
Benevento – 48
Catania – 45
Casertana – 39
Salernitana – 39
Cosenza – 37
Monopoli – 33
Crotone – 28
Audace Cerignola – 28
Casarano – 28
Potenza – 26
Altamura – 26
Atalanta U23 – 25
Sorrento – 24
Latina – 22
Siracusa – 21
Cavese – 21
Trapani – 19
Foggia – 19
Picerno – 18
Giugliano – 16