Serie C Girone C: Benevento show, Casarano travolto. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Netto successo del Benevento nel Girone C, con i giallorossi che si impongono per 3-0 sul Casarano. Prestazione autoritaria dei padroni di casa, che indirizzano la gara già nella prima parte e gestiscono senza affanni nella ripresa, confermando ambizioni e solidità davanti al proprio pubblico.

Benevento – 48

Catania – 45

Casertana – 39

Salernitana – 39

Cosenza – 37

Monopoli – 33

Crotone – 28

Audace Cerignola – 28

Casarano – 28

Potenza – 26

Altamura – 26

Atalanta U23 – 25

Sorrento – 24

Latina – 22

Siracusa – 21

Cavese – 21

Trapani – 19

Foggia – 19

Picerno – 18

Giugliano – 16

Ultimissime

Aquilani sul ko col Venezia: «Errori individuali ci sono costati caro»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Empoli-Südtirol, Castori: «Successo prezioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Athletic Club Palermo, una notte da capolista: Sancataldese battuta 2-1. La classifica aggiornata del Girone I di Serie D

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Serie A, Lautaro regala la vittoria all’Inter: Udinese battuta 0-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Serie B: Catanzaro sconfitto a Venezia. Pari tra Monza e Frosinone. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026