Primavera Palermo: netto 5-2 contro la Ternana

La Primavera del Palermo torna alla vittoria e lo fa con una prestazione convincente in trasferta contro la Ternana, gara valida per la 15ª giornata del Campionato Primavera 2.

Sotto la guida di Cristiano Del Grosso, i rosanero hanno saputo imporre il proprio gioco, segnando ben cinque reti e concedendo soltanto due gol agli umbri. Una vittoria che rilancia morale e classifica, dimostrando la capacità del Palermo di reagire dopo momenti difficili.

Il successo contro la Ternana è un segnale importante per la squadra, che punta a consolidarsi nelle posizioni alte del campionato e a crescere nel percorso di formazione dei giovani talenti.