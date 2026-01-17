Serie B: Catanzaro sconfitto a Venezia. Pari tra Monza e Frosinone. La classifica aggiornata

Si sono appena concluse le partite delle 15 in Serie B, regalando emozioni, gol e qualche sorpresa in classifica. Partenze scoppiettanti, ribaltamenti di fronte e reti decisive nel finale hanno caratterizzato tutti i match, confermando l’equilibrio e la competitività del campionato.

Ad Avellino, la sfida con la Carrarese si decide nel secondo tempo: dopo il pareggio di Rubino, Abiuso regala la vittoria agli ospiti al 71’. Sorprendente il colpo esterno del Südtirol sul campo dell’Empoli, con Pecorino a decidere la gara al 24’.

Al Monza, una partita ricca di gol tra Monza e Frosinone finisce 2-2: gli ospiti vanno avanti con Ghedjemis, ma Hernani pareggia. Nella ripresa Petagna porta i padroni di casa avanti, salvo poi farsi raggiungere da Monterisi all’88’.

Nel derby lombardo tra Padova e Mantova, Mensah segna una doppietta che decide la gara per i virgiliani, mentre Lasagna prova a rendere meno amara la sconfitta dei padroni di casa.

Infine, al Penzo, il Venezia batte il Catanzaro 3-1: dopo l’iniziale vantaggio ospite di D’Alessandro e il pareggio di Busio, Adorante segna il 2-1 all’85’, mentre nel recupero, al 94’, Casas chiude i conti con il gol del definitivo 3-1.

Risultati finali

Avellino – Carrarese 1-2 (Biasci 2’ Avellino; Rubino 13’ Carrarese; Abiuso 71’ Carrarese)

Empoli – Südtirol 0-1 (Pecorino 24’)

Monza – Frosinone 2-2 (Ghedjemis 4’ Frosinone; Hernani 23’ Monza; Petagna 74’ Monza; Monterisi 88’ Frosinone)

Padova – Mantova 1-2 (Mensah 33’, 66’ Mantova; Lasagna 81’ Padova)

Venezia – Catanzaro 3-1 (D’Alessandro 6’ Catanzaro; Busio 18’ Venezia; Adorante 85’ Venezia; Casas 94’ Venezia)

La classifica aggiornata

Frosinone – 42

Venezia – 41

Monza – 38

Palermo – 34

Cesena – 31

Catanzaro – 31

Modena – 29

Empoli – 27

Juve Stabia – 27

Carrarese – 26

Padova – 25

Avellino – 25

Südtirol – 22

Reggiana – 20

Entella – 20

Mantova – 19

Sampdoria – 18

Spezia – 17

Bari – 17

Pescara – 14