Serie B: Catanzaro sconfitto a Venezia. Pari tra Monza e Frosinone. La classifica aggiornata
Si sono appena concluse le partite delle 15 in Serie B, regalando emozioni, gol e qualche sorpresa in classifica. Partenze scoppiettanti, ribaltamenti di fronte e reti decisive nel finale hanno caratterizzato tutti i match, confermando l’equilibrio e la competitività del campionato.
Ad Avellino, la sfida con la Carrarese si decide nel secondo tempo: dopo il pareggio di Rubino, Abiuso regala la vittoria agli ospiti al 71’. Sorprendente il colpo esterno del Südtirol sul campo dell’Empoli, con Pecorino a decidere la gara al 24’.
Al Monza, una partita ricca di gol tra Monza e Frosinone finisce 2-2: gli ospiti vanno avanti con Ghedjemis, ma Hernani pareggia. Nella ripresa Petagna porta i padroni di casa avanti, salvo poi farsi raggiungere da Monterisi all’88’.
Nel derby lombardo tra Padova e Mantova, Mensah segna una doppietta che decide la gara per i virgiliani, mentre Lasagna prova a rendere meno amara la sconfitta dei padroni di casa.
Infine, al Penzo, il Venezia batte il Catanzaro 3-1: dopo l’iniziale vantaggio ospite di D’Alessandro e il pareggio di Busio, Adorante segna il 2-1 all’85’, mentre nel recupero, al 94’, Casas chiude i conti con il gol del definitivo 3-1.
Risultati finali
Avellino – Carrarese 1-2 (Biasci 2’ Avellino; Rubino 13’ Carrarese; Abiuso 71’ Carrarese)
Empoli – Südtirol 0-1 (Pecorino 24’)
Monza – Frosinone 2-2 (Ghedjemis 4’ Frosinone; Hernani 23’ Monza; Petagna 74’ Monza; Monterisi 88’ Frosinone)
Padova – Mantova 1-2 (Mensah 33’, 66’ Mantova; Lasagna 81’ Padova)
Venezia – Catanzaro 3-1 (D’Alessandro 6’ Catanzaro; Busio 18’ Venezia; Adorante 85’ Venezia; Casas 94’ Venezia)
La classifica aggiornata
Frosinone – 42
Venezia – 41
Monza – 38
Palermo – 34
Cesena – 31
Catanzaro – 31
Modena – 29
Empoli – 27
Juve Stabia – 27
Carrarese – 26
Padova – 25
Avellino – 25
Südtirol – 22
Reggiana – 20
Entella – 20
Mantova – 19
Sampdoria – 18
Spezia – 17
Bari – 17
Pescara – 14