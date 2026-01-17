Serie A, Lautaro regala la vittoria all’Inter: Udinese battuta 0-1. La classifica aggiornata

L’Inter si impone di misura in trasferta contro l’Udinese, grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez al 20° minuto del primo tempo. La partita è stata equilibrata, con l’Udinese che ha provato a reagire senza però riuscire a superare la solida difesa nerazzurra e l’ottimo portiere Maduka Okoye, protagonista di alcune parate chiave.

Nel corso della gara, l’Inter ha mantenuto un predominio nel possesso palla e ha creato diverse occasioni da gol, sfiorando più volte il raddoppio, anche con un gol annullato per fuorigioco. L’Udinese ha provato a forzare il ritmo, soprattutto nella ripresa, effettuando diversi cambi per cercare di cambiare l’inerzia del match.

Nel finale, nonostante la pressione dei bianconeri, l’Inter ha tenuto duro conquistando tre punti preziosi che consolidano la posizione in classifica.

La classifica aggiornata

Inter – 49

Milan – 43

Napoli – 40

Juventus – 39

Roma – 39

Como – 34

Atalanta – 32

Bologna – 30

Lazio – 28

Udinese – 26

Sassuolo – 23

Torino – 23

Cremonese – 22

Parma – 22

Genoa – 19

Cagliari – 19

Lecce – 17

Fiorentina – 14

Pisa – 14

Verona – 13