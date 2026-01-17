Athletic Club Palermo, una notte da capolista: Sancataldese battuta 2-1. La classifica aggiornata del Girone I di Serie D

L’Athletic Club Palermo conquista la quarta vittoria consecutiva e si regala una serata da capolista nel girone I di Serie D, battendo la Sancataldese per 2-1 nell’anticipo della 20ª giornata. Nonostante l’assenza in panchina di Emanuele Ferraro, squalificato, la squadra guidata dall’allenatore in seconda Domenico Marino ha mostrato una prestazione solida e compatta.

Nel primo tempo i nerorosa hanno preso il controllo del match, sbloccando il risultato al 38’ grazie a un tiro di prima intenzione di Crivello, dopo una mischia in area su calcio d’angolo. Prima dell’intervallo, Zalazar ha raddoppiato con un preciso tiro da distanza ravvicinata, sfruttando un assist di Bonfiglio.

La ripresa ha visto una Sancataldese più determinata, che ha accorciato le distanze al 54’ con un pallonetto di Barile approfittando di un errore difensivo. Nonostante alcune occasioni degli ospiti, l’Athletic ha retto bene, difendendo con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.

Con questo successo l’Athletic Club Palermo sale a 38 punti e per una notte si gode la vetta del girone I di Serie D. La prossima sfida sarà domenica 25 gennaio contro l’Igea Virtus, in trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto.

La classifica aggiornata del Girone I

Athletic Palermo – 38

Igea Virtus – 37

Savoia – 35

Reggina – 33

Nissa – 32

Sambiase – 31

Milazzo – 29

Gela – 28

Gelbison – 26

Vibonese – 23

Enna – 22

Sancataldese – 20

Vigor Lamezia – 19

AS Acireale – 19

USD Ragusa – 17

Castrumfavara – 17

ACR Messina – 15

Paternò – 11