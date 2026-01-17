Empoli-Südtirol, Castori: «Successo prezioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Al termine della gara vinta contro l’Empoli, l’allenatore del Südtirol, Fabrizio Castori, ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza del risultato ottenuto.

«Siamo andati avanti meritatamente, è un successo prezioso. Chiaro che nel secondo tempo ci si aspettava il ritorno dell’Empoli ma non abbiamo subito grosse occasioni», ha dichiarato l’allenatore biancorosso. Con una nota di ironia, Castori ha aggiunto: «Prima o poi dovevo sfatare il tabù Empoli (ride, ndr). È un successo importante».

Sulla prestazione del neoacquisto Verdi, Castori ha commentato: «Ha volontà ed entusiasmo, un ragazzo solare. Chiaramente deve prendere un po’ di condizione, ma ci sta».

Un messaggio chiaro quello di Castori, che evidenzia la solidità della sua squadra e la determinazione di un gruppo in crescita in questo difficile campionato di Serie B.

