Catanzaro, Aquilani sul ko col Venezia: «Errori individuali ci sono costati caro»

Al termine della gara contro il Venezia, l’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, ha commentato in conferenza stampa il difficile confronto con una squadra «che ha qualcosa in più rispetto a quasi tutte le squadre del campionato».

«Oggi è stata una partita difficile e noi lo sapevamo. Credo che siamo stati bene in partita, ci è mancata un po’ di energia nei confronti uomo su uomo», ha spiegato Aquilani, sottolineando l’importanza di queste sfide per la crescita del gruppo: «Sono gare che ci servono per crescere, perché i ragazzi si rendono conto quanto si debba alzare il livello contro questo tipo di squadre».

L’allenatore ha espresso il rammarico per il risultato negativo, soprattutto per gli errori individuali che hanno condizionato l’esito: «In undici è difficile, in dieci è più dura e se regali due gol è impossibile».

Aquilani ha anche parlato degli obiettivi stagionali: «Con quelli del Venezia non c’entriamo niente. È un campionato in cui possiamo competere, ma non basta per vincere. Ci vuole quel qualcosa in più per arrivare al risultato positivo».

Infine, sulla questione mercato ha chiarito: «Se ne occupa la società». Nonostante la sconfitta, Aquilani ha espresso fiducia nei progressi della squadra: «Sono soddisfatto della crescita dei ragazzi e dei miglioramenti. Ai ragazzi dico di tenere la testa alta, sapendo che serve alzare il livello su tanti punti di vista».