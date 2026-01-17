Commisso, il calcio si ferma: minuto di silenzio in tutti i campionati. Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente

Il calcio italiano si fermerà per ricordare Rocco B. Commisso. In segno di cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina, sarà osservato un minuto di silenzio in tutti i campionati, dalle competizioni professionistiche a quelle dilettantistiche.

La Lega Serie B, con il presidente Paolo Bedin e tutte le società associate, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia Commisso e al club viola, unendosi al dolore per la perdita di una figura che ha segnato profondamente il calcio italiano degli ultimi anni.

Intanto, sul piano sportivo, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente domani alle ore 15. La società viola non ha chiesto il rinvio della gara: la scelta condivisa è quella di scendere in campo per onorare la memoria del presidente Commisso. Regolarmente in programma anche l’impegno della Fiorentina femminile, che oggi affronterà il Genoa alle ore 15.

Un fine settimana segnato dal raccoglimento e dal rispetto, con tutti i campi d’Italia uniti in un unico silenzio per ricordare un presidente, un imprenditore e un uomo che ha lasciato un segno profondo nel mondo viola e nel calcio nazionale.