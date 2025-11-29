Primavera 2 Palermo avanti sul Pisa all intervallo grazie al rigore di Di Mitri

Si chiude il primo tempo al Pasqualino Stadium di Carini con il Palermo in vantaggio sul Pisa per 1-0 nella gara valida per la decima giornata del campionato Primavera 2. Una partita intensa, equilibrata, giocata a ritmi alti da entrambe le squadre, con i rosanero di Del Grosso bravi a sfruttare l’occasione decisiva della prima frazione.

Il match era partito con il Pisa in controllo del possesso nei primissimi minuti, ma il Palermo ha presto preso fiducia, trascinato dall’intraprendenza di Brutto e dalla grande mobilità di Di Mitri. Dopo alcune schermaglie e un episodio dubbio in area toscana non sanzionato, i rosanero hanno iniziato a guadagnare campo e pericolosità.

L’episodio che rompe l’equilibrio arriva al 26’: Grippa recupera palla e si lancia in profondità, venendo steso da Conti. Per l’arbitro Boccuzzo non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Di Mitri, che spiazza Luppichini e porta avanti il Palermo.

Sull’onda dell’entusiasmo i rosanero sfiorano il raddoppio, mentre il Pisa prova a reagire affidandosi alle iniziative di Battistella e alle verticalizzazioni di Casarosa. Nel finale di tempo due punizioni per i nerazzurri creano apprensione, ma il portiere Balaguss è attento.