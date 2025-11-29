Serie C girone A: Novara e Arzignano avanti 1-0 dopo i primi 45

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Si concludono le prime frazioni di gioco dei match del girone A del campionato di Serie C. Termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 il Novara, impegnato nella difficile trasferta in casa del Lumezzane. Decide al momento l’incontro la rete al 37′ di Lanini.

Stesso risultato nell’altra gara tra Renate e Arzignano. Partono forte i gialloverdi, sbloccando subito il risultato con la rete al 2′ minuto di Toniolo, che permette agli ospiti di andare al riposo in vantaggio per 1-0.

Ultimissime

Serie C, Catania in vetta. Salernitana alle spalle: i risultati di giornata e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Primavera 2, il Palermo si fa raggiungere nel finale: 1-1 contro il Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie B: Empoli avanti 1-0 sul Bari, in vantaggio 1-0 il Venezia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie A: Udinese avanti 1-0 a Parma, pari tra Genoa e Verona dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo Women: le 20 convocate per la sfida contro la Sportiva Rende

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025