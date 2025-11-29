Serie C girone A: Novara e Arzignano avanti 1-0 dopo i primi 45
Si concludono le prime frazioni di gioco dei match del girone A del campionato di Serie C. Termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 il Novara, impegnato nella difficile trasferta in casa del Lumezzane. Decide al momento l’incontro la rete al 37′ di Lanini.
Stesso risultato nell’altra gara tra Renate e Arzignano. Partono forte i gialloverdi, sbloccando subito il risultato con la rete al 2′ minuto di Toniolo, che permette agli ospiti di andare al riposo in vantaggio per 1-0.