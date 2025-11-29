Serie C girone C: Catania avanti 1-0 a Picerno, in vantaggio anche la Cavese a Caserta dopo i primi 45

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Sono appena terminati i primi tempi dei match delle 14:30 del girone C di Serie C. Buona prima frazione di gioco da parte del Catania, impegnato nell’incontro in casa del Picerno. Passano subito in vantaggio gli etnei, con la rete al 2′ di Francesco Forte, andando al riposo in vantaggio per 1-0.

Momentaneo vantaggio esterno anche per la Cavese, impegnata nella trasferta contro la Casertana. Dopo una prima fase di studio, gli ospiti sbloccano l’incontro al 30′, con la rete di Orlando che permette ai suoi di andare al riposo avanti 1-0.

Ultimissime

Serie C, Catania in vetta. Salernitana alle spalle: i risultati di giornata e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Primavera 2, il Palermo si fa raggiungere nel finale: 1-1 contro il Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie B: Empoli avanti 1-0 sul Bari, in vantaggio 1-0 il Venezia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie A: Udinese avanti 1-0 a Parma, pari tra Genoa e Verona dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo Women: le 20 convocate per la sfida contro la Sportiva Rende

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025