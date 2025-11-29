Serie C girone C: Catania avanti 1-0 a Picerno, in vantaggio anche la Cavese a Caserta dopo i primi 45
Sono appena terminati i primi tempi dei match delle 14:30 del girone C di Serie C. Buona prima frazione di gioco da parte del Catania, impegnato nell’incontro in casa del Picerno. Passano subito in vantaggio gli etnei, con la rete al 2′ di Francesco Forte, andando al riposo in vantaggio per 1-0.
Momentaneo vantaggio esterno anche per la Cavese, impegnata nella trasferta contro la Casertana. Dopo una prima fase di studio, gli ospiti sbloccano l’incontro al 30′, con la rete di Orlando che permette ai suoi di andare al riposo avanti 1-0.