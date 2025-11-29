Palermo Women: le 20 convocate per la sfida contro la Sportiva Rende

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

In vista del match di domani contro al Sportiva Rende, la società rosanero ha ufficializzato la lista delle 20 convocate, confermando il blocco centrale della squadra. Di seguito l’elenco delle convocate rosanero:

1 Sorce

4 Leto

5 Conciauro

7 I. Viscuso

8 Piro

9 Dragotto

10 Cancilla

13 Cracchiolo

14 Tarantino

16 S. Viscuso

17 Purpura

19 Chirillo

20 Massaro

22 Palermo

25 Di Salvo

30 Caravello

31 Priolo

73 Bruno

74 Incontrera

99 Ficalora

