Palermo Women: le 20 convocate per la sfida contro la Sportiva Rende
In vista del match di domani contro al Sportiva Rende, la società rosanero ha ufficializzato la lista delle 20 convocate, confermando il blocco centrale della squadra. Di seguito l’elenco delle convocate rosanero:
1 Sorce
4 Leto
5 Conciauro
7 I. Viscuso
8 Piro
9 Dragotto
10 Cancilla
13 Cracchiolo
14 Tarantino
16 S. Viscuso
17 Purpura
19 Chirillo
20 Massaro
22 Palermo
25 Di Salvo
30 Caravello
31 Priolo
73 Bruno
74 Incontrera
99 Ficalora