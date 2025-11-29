Serie A: Udinese avanti 1-0 a Parma, pari tra Genoa e Verona dopo i primi 45
Sono da poco terminati i primi tempi dei match del sabato pomeriggio di Serie A. Vantaggio esterno dell’Udinese, che va al riposo avanti per 1-0 sul Parma. Decide al momento l’incontro la rete all’11’ firmata da Nicolo Zaniolo.
Si conclude in parità a “Marassi” la prima frazione di gioco tra Genoa e Verona. Parte meglio la formazione ospite, che al 21′ sblocca il risultato con il gol di Belghali. Nel finale di primo tempo rispondono i padroni di casa: cross preciso di Vitinha per Colombo, che con destrezza batte il portiere avversario. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1