Serie B: Empoli avanti 1-0 sul Bari, in vantaggio 1-0 il Venezia dopo i primi 45. I risultati parziali

Terminano i primi tempi dei match di Serie B. Avanti 1-0 l’Empoli sul Bari, decide al momento il match il gol di Guarino nei minuti di recupero. In vantaggio per 1-0 anche il Venezia sul Mantova, con la rete al 36′ firmata da Hainaut. Mentre terminano sul risultato di 0-0 i primi tempi di Pescara-Padova e Reggiana-Frosinone. Di seguito i risultati parziali dei match:

Empoli-Bari 1-0 (45+2′ Guarino)

Pescara-Padova 0-0

Reggiana-Frosinone 0-0

Venezia-Mantova 1-0 (36′ Hainaut)

Sudtirol-Avellino 0-1 (10′ Biasci) (in corso)

