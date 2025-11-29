Serie B: Empoli avanti 1-0 sul Bari, in vantaggio 1-0 il Venezia dopo i primi 45. I risultati parziali
Terminano i primi tempi dei match di Serie B. Avanti 1-0 l’Empoli sul Bari, decide al momento il match il gol di Guarino nei minuti di recupero. In vantaggio per 1-0 anche il Venezia sul Mantova, con la rete al 36′ firmata da Hainaut. Mentre terminano sul risultato di 0-0 i primi tempi di Pescara-Padova e Reggiana-Frosinone. Di seguito i risultati parziali dei match:
Empoli-Bari 1-0 (45+2′ Guarino)
Pescara-Padova 0-0
Reggiana-Frosinone 0-0
Venezia-Mantova 1-0 (36′ Hainaut)
Sudtirol-Avellino 0-1 (10′ Biasci) (in corso)