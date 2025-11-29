Primavera 2, il Palermo si fa raggiungere nel finale: 1-1 contro il Pisa

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Finisce con un pareggio amaro per il Palermo Primavera la sfida contro il Pisa, valida per la decima giornata di Primavera 2. Al Pasqualino Stadium di Carini, i rosanero di Del Grosso chiudono sull’1-1 dopo aver accarezzato a lungo la vittoria, sfumata nel finale nonostante una prova di grande sacrificio.

La gara si era messa subito in salita sul piano del possesso, con il Pisa a gestire il pallone e il Palermo a ripartire. Ma l’episodio che spacca la partita arriva al 26’: Grippa recupera palla, si lancia in campo aperto e viene steso da Conti. Dal dischetto Di Mitri resta freddo e porta avanti i rosanero.

La ripresa prende però una piega diversa. Il Pisa aumenta i giri, costringendo il Palermo a soffrire. Balaguss tiene a galla i suoi con una parata straordinaria su Novak, ma al 75’ la situazione si complica: Squillacioti colpisce a palla lontana e lascia il Palermo in dieci.

Del Grosso corre ai ripari ma il Pisa, trascinato dall’impatto devastante di Mainardi, trova il pari all’85’: cross del n.21 e zampata vincente di Barsacchi, che firma l’1-1.

Nel finale gli ospiti sfiorano addirittura il sorpasso, ancora con Mainardi, ma il tiro termina alto. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: un pareggio che lascia rimpianti, ma che certifica la grande prova di carattere di un Palermo generoso e combattivo.

Ultimissime

Serie C, Catania in vetta. Salernitana alle spalle: i risultati di giornata e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Primavera 2, il Palermo si fa raggiungere nel finale: 1-1 contro il Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie B: Empoli avanti 1-0 sul Bari, in vantaggio 1-0 il Venezia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie A: Udinese avanti 1-0 a Parma, pari tra Genoa e Verona dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo Women: le 20 convocate per la sfida contro la Sportiva Rende

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025