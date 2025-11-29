Primavera 2, il Palermo si fa raggiungere nel finale: 1-1 contro il Pisa

Finisce con un pareggio amaro per il Palermo Primavera la sfida contro il Pisa, valida per la decima giornata di Primavera 2. Al Pasqualino Stadium di Carini, i rosanero di Del Grosso chiudono sull’1-1 dopo aver accarezzato a lungo la vittoria, sfumata nel finale nonostante una prova di grande sacrificio.

La gara si era messa subito in salita sul piano del possesso, con il Pisa a gestire il pallone e il Palermo a ripartire. Ma l’episodio che spacca la partita arriva al 26’: Grippa recupera palla, si lancia in campo aperto e viene steso da Conti. Dal dischetto Di Mitri resta freddo e porta avanti i rosanero.

La ripresa prende però una piega diversa. Il Pisa aumenta i giri, costringendo il Palermo a soffrire. Balaguss tiene a galla i suoi con una parata straordinaria su Novak, ma al 75’ la situazione si complica: Squillacioti colpisce a palla lontana e lascia il Palermo in dieci.

Del Grosso corre ai ripari ma il Pisa, trascinato dall’impatto devastante di Mainardi, trova il pari all’85’: cross del n.21 e zampata vincente di Barsacchi, che firma l’1-1.

Nel finale gli ospiti sfiorano addirittura il sorpasso, ancora con Mainardi, ma il tiro termina alto. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: un pareggio che lascia rimpianti, ma che certifica la grande prova di carattere di un Palermo generoso e combattivo.