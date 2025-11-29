Serie C, Catania in vetta. Salernitana alle spalle: i risultati di giornata e la classifica aggiornata
Giornata importante nel girone C di Serie C, con due risultati che hanno inciso nella parte alta e bassa della graduatoria. Il Catania espugna Picerno (0-1) e si conferma in testa alla classifica con 34 punti, mantenendo due lunghezze di vantaggio sulla Salernitana, ferma a 31.
L’altro risultato di giornata è la vittoria della Casertana, che supera la Cavese per 3-1. Un successo pesante che consente ai rossoblù di consolidare la propria posizione in zona alta, salendo a quota 25 punti.
Il Picerno, sconfitto in casa dal Catania, resta al penultimo posto con 13 punti, mentre la Cavese, battuta dalla Casertana, rimane in 13ª posizione a quota 17.
CLASSIFICA AGGIORNATA — SERIE C, GIRONE C
Catania — 34
Salernitana — 31
Cosenza — 29
Benevento — 27
Casertana — 25
Casarano — 24
Monopoli — 22
Crotone — 21
Potenza — 20
Trapani — 20
Audace Cerignola — 19
Atalanta U23 — 18
Cavese — 17
Altamura — 16
Giugliano — 15
Latina — 14
Sorrento — 13
Siracusa — 13
Picerno — 13
Foggia — 11