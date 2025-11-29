Serie C, Catania in vetta. Salernitana alle spalle: i risultati di giornata e la classifica aggiornata

Giornata importante nel girone C di Serie C, con due risultati che hanno inciso nella parte alta e bassa della graduatoria. Il Catania espugna Picerno (0-1) e si conferma in testa alla classifica con 34 punti, mantenendo due lunghezze di vantaggio sulla Salernitana, ferma a 31.

L’altro risultato di giornata è la vittoria della Casertana, che supera la Cavese per 3-1. Un successo pesante che consente ai rossoblù di consolidare la propria posizione in zona alta, salendo a quota 25 punti.

Il Picerno, sconfitto in casa dal Catania, resta al penultimo posto con 13 punti, mentre la Cavese, battuta dalla Casertana, rimane in 13ª posizione a quota 17.

CLASSIFICA AGGIORNATA — SERIE C, GIRONE C

Catania — 34

Salernitana — 31

Cosenza — 29

Benevento — 27

Casertana — 25

Casarano — 24

Monopoli — 22

Crotone — 21

Potenza — 20

Trapani — 20

Audace Cerignola — 19

Atalanta U23 — 18

Cavese — 17

Altamura — 16

Giugliano — 15

Latina — 14

Sorrento — 13

Siracusa — 13

Picerno — 13

Foggia — 11