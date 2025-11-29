Serie B, risultati e classifica: l’Empoli aggancia il Palermo
La 14ª giornata di Serie B si anima con i risultati delle gare del pomeriggio, che ridisegnano la parte alta della classifica. L’Empoli, travolgente nel 5-0 al Bari, raggiunge il Palermo a quota 20 punti. Un aggancio che però potrebbe durare solo poche ore: alle 19:30 i rosanero scendono in campo al Barbera contro la Carrarese, con l’opportunità di operare subito il controsorpasso.
Risultati delle 15
Empoli – Bari 5-0
Pescara – Padova 0-1
Reggiana – Frosinone 0-1
Südtirol – Avellino → in corso (inizio ritardato di mezz’ora)
Venezia – Mantova 3-0
Il successo del Frosinone mantiene viva la corsa al vertice, mentre il Venezia consolida le proprie ambizioni playoff con un netto 3-0 sul Mantova.
Classifica aggiornata (in attesa del finale di Bolzano e del match del Barbera)
Monza 29
Frosinone 28
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Palermo 20 (gioca alle 19:30)
Empoli 20
Avellino 19 (gara in corso)
Reggiana 17
Juve Stabia 17
Padova 17
Carrarese 16 (avversaria del Palermo stasera)
Catanzaro 16
Entella 15
Mantova 14
Südtirol 13 (gara in corso)
Bari 13
Sampdoria 11
Pescara 9
Spezia 8
Settimana prossima: Empoli–Palermo, scontro diretto pesantissimo
Il calendario non dà respiro: nel prossimo turno ci sarà Empoli–Palermo, una sfida che vale posizioni, morale e ambizioni. Con i toscani oggi agganciati a quota 20, i rosa hanno però già questa sera l’occasione di presentarsi alla sfida da squadra davanti in classifica.