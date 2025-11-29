Serie B, risultati e classifica: l’Empoli aggancia il Palermo

La 14ª giornata di Serie B si anima con i risultati delle gare del pomeriggio, che ridisegnano la parte alta della classifica. L’Empoli, travolgente nel 5-0 al Bari, raggiunge il Palermo a quota 20 punti. Un aggancio che però potrebbe durare solo poche ore: alle 19:30 i rosanero scendono in campo al Barbera contro la Carrarese, con l’opportunità di operare subito il controsorpasso.

Risultati delle 15

Empoli – Bari 5-0

Pescara – Padova 0-1

Reggiana – Frosinone 0-1

Südtirol – Avellino → in corso (inizio ritardato di mezz’ora)

Venezia – Mantova 3-0

Il successo del Frosinone mantiene viva la corsa al vertice, mentre il Venezia consolida le proprie ambizioni playoff con un netto 3-0 sul Mantova.

Classifica aggiornata (in attesa del finale di Bolzano e del match del Barbera)

Monza 29

Frosinone 28

Modena 26

Cesena 26

Venezia 25

Palermo 20 (gioca alle 19:30)

Empoli 20

Avellino 19 (gara in corso)

Reggiana 17

Juve Stabia 17

Padova 17

Carrarese 16 (avversaria del Palermo stasera)

Catanzaro 16

Entella 15

Mantova 14

Südtirol 13 (gara in corso)

Bari 13

Sampdoria 11

Pescara 9

Spezia 8

Settimana prossima: Empoli–Palermo, scontro diretto pesantissimo

Il calendario non dà respiro: nel prossimo turno ci sarà Empoli–Palermo, una sfida che vale posizioni, morale e ambizioni. Con i toscani oggi agganciati a quota 20, i rosa hanno però già questa sera l’occasione di presentarsi alla sfida da squadra davanti in classifica.