Genoa in rimonta, Udinese corsara a Parma: Belghali illude, Colombo e Thorsby ribaltano il Verona

La 13ª giornata di Serie A regala due risultati pesanti sia in chiave salvezza che per gli equilibri della parte centrale della classifica. Vincono Genoa e Udinese, entrambe con prestazioni di grande sostanza.

Genoa–Verona 2-1: Belghali apre, Colombo e Thorsby firmano la rimonta

A Marassi il Verona parte forte e passa in vantaggio al 20’. Mosquera pressa alto su Ostigard, ruba palla e serve Belghali, che calcia di prima intenzione e supera Leali. Gli scaligeri sfiorano anche il raddoppio, ma il Genoa reagisce.

Sul finale di primo tempo, Vitinha apre sulla sinistra trovando Colombo: controllo, destro secco sul primo palo e 1-1. La partita resta intensa anche nella ripresa, con un gol annullato a Vitinha per fuorigioco.

Il Genoa completa la rimonta al 63’: cross di Ellertsson dalla destra, Thorsby anticipa tutti e di testa batte Montipò. Nel finale l’Hellas prova il tutto per tutto, ma Leali salva i rossoblù su Orban e su Giovane, blindando un successo fondamentale.

Parma–Udinese 0-2: Zaniolo sblocca, Davis la chiude dal dischetto

Al Tardini il Parma appare subito nervoso e impreciso, mentre l’Udinese si mostra più ordinata e pericolosa. Al 28’ gli ospiti sbloccano il match: Zaniolo approfitta di un’uscita sbagliata di Corvi, aggira il portiere ed entra in porta col pallone.

Il Parma tenta una reazione, ma senza lucidità. Nel finale di primo tempo Solet sfiora il raddoppio per i friulani. La ripresa si apre con il rientro di Ondrejka, unica nota positiva per i gialloblù.

L’episodio che chiude il match arriva al 63’: Troilo stende Davis in area, rigore e rosso diretto. Lo stesso Davis trasforma con freddezza dal dischetto per lo 0-2 definitivo. Nel finale l’Udinese amministra e sfiora anche il tris con Buksa.

I friulani portano via tre punti preziosi, mentre il Parma resta in una posizione pericolosa, a un passo dalla zona retrocessione.