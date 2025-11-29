Primavera Palermo, pari interno contro il Pisa. Del Grosso: «La nostra miglior prestazione stagionale, ma l’espulsione ha cambiato la partita»

Cristiano Del Grosso, tecnico della Primavera del Palermo, ha analizzato il pareggio contro il Pisa ai microfoni ufficiali del club, sottolineando la crescita della squadra e il rammarico per un risultato che poteva essere diverso.

«Quella di oggi è stata la nostra miglior prestazione stagionale contro una squadra che occupa il secondo posto in classifica» ha spiegato Del Grosso. L’allenatore rosanero ha però evidenziato come alcuni episodi abbiano pesato sul risultato: «Purtroppo paghiamo ancora a caro prezzo alcuni errori».

Il tecnico si è soffermato anche sul momento chiave del match: «Restare in dieci uomini per un’espulsione a venticinque minuti dalla fine ha inevitabilmente compromesso il risultato». Nonostante questo, il Palermo ha avuto l’occasione per chiudere il match: «Dopo il pareggio del Pisa abbiamo comunque avuto l’opportunità per riportarci avanti un’occasione che avrebbe potuto regalarci tre punti fondamentali».

Chiusura all’insegna della determinazione: «Una vittoria oggi ci avrebbe dato una spinta significativa ma continuiamo a lavorare un passo alla volta questa squadra non ha alcuna intenzione di mollare di un centimetro».